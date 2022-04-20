«Торонто» обыграл «Филадельфию». Михеев набрал 2 очка
Михеев и Любушкин помогли «Торонто» обыграть «Филадельфию»
«Торонто» переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Мэйпл Ливз» одержали четвертую победу подряд.
Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев отметился голом и голевой передачей. Защитник Илья Любушкин сделал один ассист.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|77
|49
|28
|106
|2
|Рейнджерс
|76
|49
|27
|104
|3
|Питтсбург
|77
|43
|34
|97
|4
|Вашингтон
|76
|43
|33
|96
|5
|Айлендерс
|75
|35
|40
|79
|6
|Коламбус
|76
|35
|41
|76
|7
|Нью-Джерси
|76
|27
|49
|61
|8
|Филадельфия
|76
|23
|53
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|75
|54
|21
|114
|2
|Торонто
|76
|50
|26
|106
|3
|Тампа-Бэй
|75
|46
|29
|100
|4
|Бостон
|75
|46
|29
|97
|5
|Баффало
|78
|29
|49
|69
|6
|Детройт
|76
|29
|47
|68
|7
|Оттава
|76
|28
|48
|63
|8
|Монреаль
|76
|20
|56
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|76
|55
|21
|116
|2
|Сент-Луис
|76
|46
|30
|102
|3
|Миннесота
|75
|47
|28
|101
|4
|Нэшвилл
|76
|43
|33
|91
|5
|Даллас
|76
|43
|33
|91
|6
|Виннипег
|76
|35
|41
|81
|7
|Чикаго
|76
|25
|51
|61
|8
|Аризона
|76
|22
|54
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|76
|47
|29
|103
|2
|Эдмонтон
|76
|44
|32
|94
|3
|Лос-Анджелес
|77
|40
|37
|90
|4
|Вегас
|77
|41
|36
|87
|5
|Ванкувер
|76
|38
|38
|86
|6
|Анахайм
|77
|30
|47
|74
|7
|Сан-Хосе
|75
|29
|46
|70
|8
|Сиэтл
|75
|25
|50
|56
Результаты / календарь
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24.04
25.04
|20.04
|02:00
|
Монреаль – Миннесота
|- : -
|20.04
|02:00
|
Рейнджерс – Виннипег
|- : -
|20.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Детройт
|- : -
|20.04
|02:00
|
Торонто – Филадельфия
|- : -
|20.04
|02:30
|
Айлендерс – Флорида
|- : -
|20.04
|03:00
|
Нэшвилл – Калгари
|- : -
|20.04
|03:00
|
Сент-Луис – Бостон
|- : -
|20.04
|05:00
|
Ванкувер – Оттава
|- : -
|20.04
|05:00
|
Анахайм – Лос-Анджелес
|- : -
|20.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Коламбус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|75
|110
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|75
|108
|
|
Джонни Годро
Калгари
|76
|107
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|70
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|76
|50
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|50
|2.05
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|61
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19
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