«Торонто» обыграл «Филадельфию», Самсонов отразил 16 бросков
«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Филадельфию» со счетом 4:3.
В составе «Мэйпл Ливз» 3 (1+2) очка набрал Вильям Нюландер, еще по голу забили Калле Ярнкрок, Митч Марнер и Майкл Бантинг, вратарь Илья Самсонов отразил 16 бросков. У «Флайерз» шайбы на счету Энтони ДеАнджело, Моргана Фроста и Джоэля Фараби, защитник Иван Проворов завершил встречу с показателем полезности «-1».
После этого матча «Торонто» с 48 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 29 очками — на предпоследней строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Филадельфия» — 4:3 (0:1, 2:0, 2:2)
Голы: Деанджело — 5 (бол., Хэйс, ван Римсдайк), 4:17 — 0:1. Ярнкрок — 6 (Марнер, Энгвалль), 36:50 — 1:1. Марнер — 13 (бол., Таварес, Нюландер), 39:23 — 2:1. Бантинг — 9 (Мэттьюс, Нюландер), 40:33 — 3:1. Нюландер — 20 (Джиордано, Холл), 51:39 — 4:1. Фрост — 7 (Деанджело, Конекны), 52:01 — 4:2. Фараби — 6 (Конекны), 53:24 — 4:3.
Вратари: Самсонов — Харт (57:36 — 59:14, 59:28).
Штраф: 12 — 12.
Броски: 34 (11+15+8) — 19 (3+5+11).
Наши: — - Проворов (21.38/0/-1).
22 декабря. Торонто. Scotiabank Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|32
|20
|12
|46
|2
|Нью-Джерси
|33
|22
|11
|46
|3
|Питтсбург
|32
|19
|13
|42
|4
|Рейнджерс
|34
|18
|16
|41
|5
|Айлендерс
|33
|18
|15
|38
|6
|Вашингтон
|34
|17
|17
|38
|7
|Филадельфия
|34
|11
|23
|29
|8
|Коламбус
|32
|10
|22
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|31
|25
|6
|52
|2
|Торонто
|34
|21
|13
|48
|3
|Тампа-Бэй
|32
|20
|12
|41
|4
|Детройт
|32
|14
|18
|35
|5
|Баффало
|32
|16
|16
|34
|6
|Флорида
|34
|15
|19
|34
|7
|Монреаль
|33
|15
|18
|33
|8
|Оттава
|32
|14
|18
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|34
|19
|15
|44
|2
|Виннипег
|32
|21
|11
|43
|3
|Миннесота
|32
|19
|13
|40
|4
|Колорадо
|31
|18
|13
|38
|5
|Сент-Луис
|33
|16
|17
|33
|6
|Нэшвилл
|31
|14
|17
|32
|7
|Аризона
|31
|10
|21
|25
|8
|Чикаго
|31
|7
|24
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|35
|23
|12
|47
|2
|Лос-Анджелес
|35
|18
|17
|41
|3
|Сиэтл
|31
|18
|13
|39
|4
|Эдмонтон
|34
|18
|16
|38
|5
|Калгари
|33
|15
|18
|36
|6
|Ванкувер
|31
|13
|18
|29
|7
|Сан-Хосе
|34
|10
|24
|26
|8
|Анахайм
|34
|9
|25
|21
|23.12
|03:00
|
Бостон – Виннипег
|- : -
|23.12
|03:00
|
Оттава – Вашингтон
|- : -
|23.12
|03:00
|
Питтсбург – Каролина
|- : -
|23.12
|03:00
|
Рейнджерс – Айлендерс
|- : -
|23.12
|06:00
|
Ванкувер – Сиэтл
|- : -
|23.12
|06:30
|
Лос-Анджелес – Калгари
|- : -
|23.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Миннесота
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|34
|65
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|55
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|50
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|34
|29
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|26
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|34
|24
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|22
|1.89
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|15
|1.94
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|12
|1.98