«Торонто» обыграл «Филадельфию», Самсонов отразил 16 бросков

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Филадельфию» со счетом 4:3.

В составе «Мэйпл Ливз» 3 (1+2) очка набрал Вильям Нюландер, еще по голу забили Калле Ярнкрок, Митч Марнер и Майкл Бантинг, вратарь Илья Самсонов отразил 16 бросков. У «Флайерз» шайбы на счету Энтони ДеАнджело, Моргана Фроста и Джоэля Фараби, защитник Иван Проворов завершил встречу с показателем полезности «-1».

После этого матча «Торонто» с 48 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 29 очками — на предпоследней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Филадельфия» — 4:3 (0:1, 2:0, 2:2)

Голы: Деанджело — 5 (бол., Хэйс, ван Римсдайк), 4:17 — 0:1. Ярнкрок — 6 (Марнер, Энгвалль), 36:50 — 1:1. Марнер — 13 (бол., Таварес, Нюландер), 39:23 — 2:1. Бантинг — 9 (Мэттьюс, Нюландер), 40:33 — 3:1. Нюландер — 20 (Джиордано, Холл), 51:39 — 4:1. Фрост — 7 (Деанджело, Конекны), 52:01 — 4:2. Фараби — 6 (Конекны), 53:24 — 4:3.

Вратари: Самсонов — Харт (57:36 — 59:14, 59:28).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 34 (11+15+8) — 19 (3+5+11).

Наши: — - Проворов (21.38/0/-1).

22 декабря. Торонто. Scotiabank Arena.