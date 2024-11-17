«Торонто» — «Эдмонтон»: видеообзор матча

«Торонто» дома обыграл «Эдмонтон» в регулярном чемпионате НХЛ — 4:3 ОТ.

«Торонто» (24 очка) занимает четвертое место в Восточной конференции НХЛ. «Эдмонтон» (20) не сумел продлить серию из трех побед кряду и идет восьмым на «Западе».