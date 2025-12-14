«Торонто» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» обыграл «Торонто» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У гостей по две шайбы забросили Коннор Макдэвид и Василий Подколзин. В сезоне-2025/26 российский форвард набрал 15 (8+7) очков в 32 матчах. У хозяев отметились Истон Коуэн, Оливер Экман-Ларссон и Стивен Лоренц.

Вратарь «Торонто» Артур Ахтямов дебютировал в НХЛ — 24-летний голкипер вышел на замену на 50-й минуте и сделал 4 сейва.

«Торонто» с 33 очками после 31 игры занимает 13-е место в Восточной конференции. «Эдмонтон» (36 очков после 32 матчей) расположился на седьмом месте в Западной конференции.