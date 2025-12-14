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«Торонто» уступил «Эдмонтону», Подколзин оформил дубль за 34 секунды

Павел Лопатко

«Торонто» проиграл «Эдмонтону» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6.

У хозяев заброшенными щайбами отметились Истон Коуэн, Оливер Экман-Ларссон и Стивен Лоренц. У гостей забили Коннор Макдэвид (дважды), Дарнелл Нерс, Зак Хаймэн и российский нападающий Василий Подколзин (дважды). В сезоне-2025/26 форвард в 32 матчах набрал 15 (8+7) очков.

Вратарь «Торонто» Артур Ахтямов дебютировал в НХЛ — 24-летний голкипер вышел на замену на 50-й минуте и сделал 4 сэйва.

«Торонто» с 33 очками после 31 игры занимает 13-е место в Восточной конференции. «Эдмонтон» (36 очков после 32 матчей) расположился на седьмом месте в Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат
14 декабря, 03:00. Scotiabank Arena (Торонто)
Торонто
Эдмонтон
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Василий Подколзин
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ХК Торонто Мэйпл Лифс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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