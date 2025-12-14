«Торонто» уступил «Эдмонтону», Подколзин оформил дубль за 34 секунды
«Торонто» проиграл «Эдмонтону» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6.
У хозяев заброшенными щайбами отметились Истон Коуэн, Оливер Экман-Ларссон и Стивен Лоренц. У гостей забили Коннор Макдэвид (дважды), Дарнелл Нерс, Зак Хаймэн и российский нападающий Василий Подколзин (дважды). В сезоне-2025/26 форвард в 32 матчах набрал 15 (8+7) очков.
Вратарь «Торонто» Артур Ахтямов дебютировал в НХЛ — 24-летний голкипер вышел на замену на 50-й минуте и сделал 4 сэйва.
«Торонто» с 33 очками после 31 игры занимает 13-е место в Восточной конференции. «Эдмонтон» (36 очков после 32 матчей) расположился на седьмом месте в Западной конференции.
Положение команд
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|Столичный дивизион
|И
|В
|П
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|Каролина
|1
|0
|1
|1
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|4
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|5
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|6
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|7
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|8
|Рейнджерс
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|2
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|3
|Флорида
|1
|1
|0
|2
|4
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|8
|Торонто
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|4
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Юта
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|2
|Ванкувер
|1
|1
|0
|2
|3
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|1
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|6
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|7
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|8
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
|1.10
|02:30
|Торонто – Айлендерс
|2 : 1
|1.10
|02:30
|Филадельфия – Питтсбург
|0 : 7
|1.10
|05:00
|Колорадо – Лос-Анджелес
|- : -
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