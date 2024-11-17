«Торонто» в овертайме обыграл «Эдмонтон»
«Торонто» дома победил «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.
Победную шайбу в овертайме забросил Митч Марнер. В основное время дублем у хозяев отметился Бобби Макманн. Еще одну шайбу забросил Мэттью Найз.
У гостей по два очка набрали Леон Драйзайтль (1+1) и Коннор Макдэвид (1+1). Еще одним голом отметился Адам Хенрик.
«Торонто» (24 очка) занимает четвертое место в Восточной конференции НХЛ. «Эдмонтон» (20) не сумел продлить серию из трех побед кряду и идет восьмым на «Западе».
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«Торонто» — «Эдмонтон» — 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)
Голы: Хенрик — 2 (Янмарк, К. Браун), 1:42 — 0:1. Макманн — 5 (Таварес, Марнер), 3:53 — 1:1. Макдэвид — 7 (бол., Хаймэн, Драйзайтль), 21:51 — 1:2. Найз — 8, 53:08 — 2:2. Макманн — 6 (Экман-Ларссон), 54:07 — 3:2. Драйзайтль — 13 (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 58:31 — 3:3. Марнер — 6, 60:40 — 4:3.
Вратари: Столарц — С. Скиннер (57:55 — 58:31).
Штраф: 7 — 8.
Броски: 22 (10+5+6+1) — 30 (9+9+11+1).
Наши: — - Подколзин (12.10/2/0).
17 ноября. Торонто. Scotiabank Arena. 19301 зритель.
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|9
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|2
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|Анахайм
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Сиэтл – Айлендерс
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Тампа-Бэй – Нью-Джерси
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Торонто – Эдмонтон
|4 : 3 ОТ
|17.11
|03:00
|
Питтсбург – Сан-Хосе
|4 : 3 Б
|17.11
|03:00
|
Каролина – Оттава
|4 : 0
|17.11
|03:00
|
Филадельфия – Баффало
|5 : 2
|17.11
|03:00
|
Флорида – Виннипег
|5 : 0
|17.11
|03:00
|
Монреаль – Коламбус
|5 : 1
|17.11
|04:00
|
Миннесота – Даллас
|1 : 2
|17.11
|04:00
|
Лос-Анджелес – Детройт
|4 : 1
|17.11
|06:00
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Ванкувер – Чикаго
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