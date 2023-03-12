«Торонто» в результативном матче обыграл «Эдмонтон». Команды забросили 11 шайб

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 7:4.

В составе «Мэйпл Ливз» 4 (1+3) очка набрал Митч Марнер, у форварда «Ойлерз» Коннора Макдэвида 3 (1+2) очка.

После этого матча «Торонто» с 88 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Эдмонтон» с 80 очками — на шестой строчке.