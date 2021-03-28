«Торонто» в овертайме победил «Эдмонтон», у Михеева «-2»

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Эдмонтон» со счетом 4:3.

В составе хозяев отличились Пьер Энгвалл, Джо Таварес,Вильям Нюландер и Остон Мэтьтюс, защитник Илья Михеев завершил матч с показателем полезности «-2». «Ойлерз» ответили точными бросками Дарнелла Нерса, Леона Драйзайтля и Тайсона Бэрри.

После этого матча «Торонто» с 46 очками занимает первое место в Северном дивизионе, «Эдмонтон» с 43 очками — на третьей строчке.