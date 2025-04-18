«Торонто» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» выиграл у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Голы «Мейпл Лифс» забили Остон Мэттьюс, Филлип Майерс, Кристофер Танев и Скотт Лоутон. У «Ред Уингз» шайбы забросили Остин Уотсон, Джастин Холл и Алекс Денбринкэт.

«Торонто» с 108 очками в 82 матчах занял 2-е место в Восточной конференции. «Детройт» занял 10-ю строчку «Востока» — 86 очков в 82 играх.