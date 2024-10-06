«Торонто» выиграл у «Детройта» в предсезонном матче

«Торонто» победил «Детройт» в предсезонном матче НХЛ — 3:2.

У «Мэйпл Ливз» голами отметились Стив Лоренц, Джон Таварес и Остон Мэттьюс. У «Ред Уингз» отличились Кристиан Фишер и Эндрю Копп.

В пятницу, 4 октября, матчем «Баффало» — «Нью-Джерси» (1:4) в Праге стартовал регулярный чемпионат НХЛ сезона-2024/25. В субботу, 5 октября, «Дэвилз» одержали вторую победу над «Сэйбрз» (3:1).