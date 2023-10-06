«Торонто» обыграл «Детройт». Самсонов отразил 20 бросков

«Торонто» переиграл «Детройт» в предсезонном матче НХЛ — 4:3. Встреча прошла на льду «Скотиабанк Арены» в Торонто.

Российский голкипер «Лайтнинг» Илья Самсонов отразил 20 из 23 бросков по своим воротам.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. «Торонто» в первом матче сыграет с «Монреалем» (12 октября), а «Детройт» встретится с «Нью-Джерси» (13 октября).