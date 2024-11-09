«Торонто» дома обыграл «Детройт»
«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Детройт» со счетом 2:1.
В составе «Мэйпл Ливз» отличились Митч Марнер и Джон Таварес, оформивший дубль. У гостей гол на счету Дилана Ларкина.
Перед матчем символическое вбрасывание провел экс-форвард «Детройта» Павел Дацюк.
«Торонто» с 18 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Детройт» с 13 очками — на 10-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Детройт» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Марнер — 3 (бол., Нюландер, Райлли), 11:12 — 1:0. Ларкин — 9 (бол., Раймонд, Дебринкэт), 29:10 — 1:1. Таварес — 6 (бол., Марнер, Райлли), 31:01 — 2:1. Таварес — 7 (п.в.), 58:30 — 3:1.
Вратари: Столарз — Тэлбот (58:27 — 58:30).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 20 (10+6+4) — 22 (8+6+8).
Наши: — - Тарасенко (16.30/1/0).
9 ноября. Торонто. Scotiabank Arena. 19152 зрителя.
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|
Торонто – Детройт
|3 : 1
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|03:30
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Вашингтон – Питтсбург
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Сиэтл – Вегас
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Анахайм – Миннесота
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Баффало – Калгари
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|23:00
|
Виннипег – Даллас
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