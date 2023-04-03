«Торонто» уступил «Детройту», Самсонов отразил 13 бросков

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Детройту» со счетом 2:5.

Вратарь «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов вышел на 17-й минуте и отразил 13 бросков из 15.

После этого матча «Торонто» со 100 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Детройт» с 77 очками — на 12-й строчке.