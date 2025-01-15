«Торонто» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

«Даллас» в гостях переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.

У «Старз» дублем отметился Логан Станковен, еще по голу забили Маврик Брук и Мэтт Дюшейн.

Единственную шайбу «Мэйпл Лифс» забросил Остон Мэттьюс.

«Даллас» набрал 57 очков и занимает 4-е место в Западной конференции. «Торонто» идет 3-м на «Востоке» с 56 баллами.