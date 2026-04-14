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14 апреля, 05:16

«Даллас» обыграл «Торонто» в матче с 11 голами, Ахтямов сделал 27 сэйвов

Павел Лопатко

«Даллас» победил «Торонто» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5.

У хозяев голы забили Джон Таварес, Джейкоб Куиллан, Вильям Нюландер, Макс Доми и Николас Робертсон.

У гостей отличились Маврик Бурк (хет-трик), Джейсон Робертсон, Уайатт Джонстон и Артту Хюрю.

Российский вратарь «Торонто» Артур Ахтямов отразил 27 бросков в створ из 32.

«Торонто» прервал серию из пяти поражений подряд. Он занимает 15-е место в таблице Восточной конференции (78 очков после 81 игры). «Даллас» (110 очков после 81 матча) располагается на втором месте в Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат
14 апреля, 02:30. Scotiabank Arena (Торонто)
Торонто
Даллас

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Артур Ахтямов
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ЧМ 2026 с Hisense

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