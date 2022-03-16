Гол Михеева помог «Торонто» переиграть «Даллас»

«Торонто» обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Старз» потерпели третье поражение кряду.

В концовке встречи российский нападающий Илья Михеев отметился збарошенной шайбой. Он поразид пустые ворота соперника и забил свой 11-й гол в сезоне.