26 сэйвов Самсонова помогли «Торонто» переиграть «Даллас»

«Торонто» обыграл «Даллас» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Старз» потерпели первое поражение в сезоне.

Российский голкипер «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 26 из 28 бросков по своим воротам.

«Даллас» идет на 2-м месте в Западной конференции, а «Торонто» занимает 6-ю строчку в Восточной конференции.