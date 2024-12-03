«Торонто» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» победил «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.

За «Мэйпл Лифс» шайбы забросили Остон Мэттьюс, Джон Таварес, Фрейзер Минтен и Мэтт Нис.

Автором единственного гола «Блэкхокс» стал Лукас Райхель.

«Торонто» с 32 очками идет 4-м на «Востоке», «Чикаго» набрал 18 очков и занимает последнее, 16-е место в Западной конференции.