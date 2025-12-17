«Торонто» переиграл «Чикаго»

«Торонто» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

В первом периоде у «Блэкхокс» забили Вьятт Кайсер и Джейсон Дикинсон. «Мэйпл Лифс» все свои шайбы забросили в третьем периоде — отличились Оливер Экман-Ларссон, Остон Мэттьюс и Дакота Джошуа.

Российский нападающий гостей Илья Михеев отметился голевой передачей. Теперь у 31-летнего россиянина 8 (4+4) очков в 31 матче этого сезона.

«Торонто» набрал 35 очков в 32 матчах и занимает 13-е место в Восточной конференции. «Чикаго» идет на 13-й строчке в Западной конференции — 32 очка в 33 играх.