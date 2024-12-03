«Торонто» дома обыграл «Чикаго»

«Торонто» на своем льду одержал победу над «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У «Мэйпл Лифс» отличились Остон Мэттьюс, Джон Таварес, Фрейзер Минтен и Мэтт Нис.

Единственную шайбу за «Блэкхокс» забросил Лукас Райхель.

«Торонто» набрал 32 очка в 24 встречах и занимает 4-е место в Восточной конференции, «Чикаго» с 18 очками за 25 игр идет последним на «Западе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Чикаго» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Мэттьюс — 6 (В. Нюландер, Экман-Ларссон), 15:35 — 1:0. Таварес — 11 (Марнер, Хольмберг), 31:59 — 2:0. Райхель — 3 (Марун, Броди), 43:26 — 2:1. Минтен — 2 (Тимминс, Лоренц), 43:47 — 3:1. Найз — 10 (п.в., Марнер, Майерс), 58:15 — 4:1.

Вратари: Столарц — Содерблум (57:41 — 58:15).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 22 (9+7+6) — 28 (9+10+9).

Наши: Гребенкин (9.39/1/-1) — Михеев (12.58/4/-1).

3 декабря. Торонто. Scotiabank Arena.