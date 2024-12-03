«Торонто» дома обыграл «Чикаго»
«Торонто» на своем льду одержал победу над «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
У «Мэйпл Лифс» отличились Остон Мэттьюс, Джон Таварес, Фрейзер Минтен и Мэтт Нис.
Единственную шайбу за «Блэкхокс» забросил Лукас Райхель.
«Торонто» набрал 32 очка в 24 встречах и занимает 4-е место в Восточной конференции, «Чикаго» с 18 очками за 25 игр идет последним на «Западе».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Чикаго» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Голы: Мэттьюс — 6 (В. Нюландер, Экман-Ларссон), 15:35 — 1:0. Таварес — 11 (Марнер, Хольмберг), 31:59 — 2:0. Райхель — 3 (Марун, Броди), 43:26 — 2:1. Минтен — 2 (Тимминс, Лоренц), 43:47 — 3:1. Найз — 10 (п.в., Марнер, Майерс), 58:15 — 4:1.
Вратари: Столарц — Содерблум (57:41 — 58:15).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 22 (9+7+6) — 28 (9+10+9).
Наши: Гребенкин (9.39/1/-1) — Михеев (12.58/4/-1).
3 декабря. Торонто. Scotiabank Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|28
|17
|11
|36
|2
|Вашингтон
|24
|17
|7
|35
|3
|Каролина
|24
|16
|8
|33
|4
|Рейнджерс
|24
|13
|11
|27
|5
|Филадельфия
|25
|12
|13
|27
|6
|Коламбус
|23
|11
|12
|25
|7
|Айлендерс
|25
|9
|16
|24
|8
|Питтсбург
|26
|10
|16
|24
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|24
|15
|9
|32
|2
|Флорида
|25
|15
|10
|31
|3
|Бостон
|26
|12
|14
|27
|4
|Тампа-Бэй
|23
|12
|11
|26
|5
|Баффало
|24
|11
|13
|24
|6
|Детройт
|24
|10
|14
|23
|7
|Оттава
|24
|10
|14
|22
|8
|Монреаль
|24
|8
|16
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|24
|16
|8
|36
|2
|Виннипег
|25
|18
|7
|36
|3
|Даллас
|23
|15
|8
|30
|4
|Колорадо
|25
|13
|12
|26
|5
|Юта
|24
|10
|14
|24
|6
|Сент-Луис
|25
|11
|14
|24
|7
|Нэшвилл
|25
|7
|18
|20
|8
|Чикаго
|25
|8
|17
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|25
|15
|10
|33
|2
|Лос-Анджелес
|25
|14
|11
|31
|3
|Ванкувер
|23
|13
|10
|29
|4
|Эдмонтон
|24
|13
|11
|28
|5
|Калгари
|25
|12
|13
|28
|6
|Анахайм
|23
|10
|13
|23
|7
|Сиэтл
|25
|11
|14
|23
|8
|Сан-Хосе
|27
|9
|18
|23
|3.12
|03:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|1 : 5
|3.12
|03:30
|
Торонто – Чикаго
|4 : 1
|3.12
|05:00
|
Юта – Даллас
|- : -