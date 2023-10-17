«Чикаго» на выезде обыграл «Торонто»

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Торонто» со счетом 4:1.

В составе «Блэкхокс» отличились Маккензи Энтвистл, Кори Перри, Тайлер Джонсон и Тэйлор Рэддиш, забивший в пустые ворота. У «Мэйпл Ливз» гол на счету Джона Тавареса.

В следующем матче «Чикаго» 20 октября встретится с «Колорадо», «Торонто» в этот же день сыграет с «Флоридой».