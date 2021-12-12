Два очка Мэттьюса помогли «Торонто» в результативном матче обыграть «Чикаго»

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 5:4.

В составе «Мэйпл Ливз 3 (1+2) очка набрал Вильям Нюландер, по 2 (1+1) очка у Остона Мэттьюса и Джона Таваеса.

После этого матча «Торонто» с 40 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Чикаго» с 22 очками — на 14-й строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Чикаго» — 5:4 (3:1, 1:1, 1:2)

Голы: Тэйвз — 2 (Р. Джонсон, Мерфи), 1:53 — 0:1. Таварес — 13 (бол., Мэттьюс, Нюландер), 2:54 — 1:1. Нюландер — 14 (Таварес, Лильегрен), 9:14 — 2:1. Мэттьюс — 18 (бол., Каше, Нюландер), 14:32 — 3:1. Энгвалль — 4 (Клиффорд, Стивс), 23:25 — 4:1. Мерфи — 2 (Хагель), 36:31 — 4:2. Кубалик — 5 (Курашев, Маккейб), 41:47 — 4:3. Маккейб — 2 (Стиллман, Карпентер), 50:42 — 4:4. Кампф — 4 (Райлли, Броди), 58:40 — 5:4.

Вратари: Мразек — Ланкинен (58:47).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (11+3+12) — 35 (12+14+9).

Наши: — .

12 декабря. Торонто. Scotiabank Arena. 18934 зрителя.