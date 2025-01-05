«Торонто» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:4.

У «Мэйпл-Лифс» хет-триком отметился Мэттью Нис, еще по голу забили Митч Марнер, Джейк Маккейб и Остон Мэттьюс. За «Брюинз» шайбы забросили Морган Гики, Трент Фредерик и Давид Пастрняк, оформивший дубль.

«Торонто» набрал 52 очка и занимает 2-е место в Восточной конференции, «Бостон» идет 6-м с 44 баллами.