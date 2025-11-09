«Торонто» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» на выезде переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

«Бостон» (20 очков) одержал шестую победу подряд и поднялся на пятое место в Восточной конференции НХЛ. «Торонто» (17) идет девятым на «Востоке».