«Торонто» победил «Бостон», Нис набрал пять очков

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Бостон» со счетом 6:4.

В составе «Мэйпл Ливз» Мэттью Нис набрал 5 (3+2) очков, 3 (1+2) очка у Митча Марнера, еще по голу забили Джейк Маккейб и Остон Мэттьюс. У «Брюинз» шайбы забросили Морган Гики, Трент Фредерик и Давид Пастрняк, оформивший дубль.

После этого матча «Торонто» с 52 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Бостон» с 44 очками — на шестой строчке.