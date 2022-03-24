«Торонто» благодаря Михееву повторил лучший результат по голам в меньшинстве за один сезон с 1993 года

«Торонто» повторил лучший результат по голам в меньшинстве за один сезон в НХЛ.

Сегодня в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» команда забросила две шайбы, играя в меньшинстве. Отличились Илья Михеев и Пьер Энгвалль.

«Мэйпл Ливз» забросили 10 шайб в меньшинстве в этом сезоне. Команда повторила свое лучшее достижение с сезона-1992/93.

Рекорд «Торонто» по числу голов в меньшинстве за один сезон был установлен в сезоне-1986/87. Тогда команда забросила 17 шайб.