«Торонто» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» переиграл «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У «Мэйпл Лифс» хет-триком отметился Джон Таварес, еще по шайбе забросили Макс Доми и Ник Робертсон.

Авторами голов «Сэйбрз» стали оформивший дубль Джек Куинн и Алекс Так.

«Торонто» набрал 40 очков и занимает 3-е место в Восточной конференции, «Баффало» идет 15-м с 26 очками.