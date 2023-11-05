«Торонто» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Баффало» со счетом 4:6.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Торонто» с 12 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Баффало» с 12 очками — на девятой строчке.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте