«Торонто» победил «Баффало», Таварес оформил хет-трик

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Баффало» со счетом 5:3.

В составе «Мэйпл Ливз» хет-трик оформил Джон Таварес, еще по голу забили Макс Доми и Ник Робертсон. У «Сэйбрз» шайбы забросили Джек Куинн, оформивший дубль, и Алекс Так.

После этого матча «Торонто» с 40 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Баффало» с 26 очками — на 15-й строчке.