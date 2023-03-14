«Торонто» уступил «Баффало», Мэттьюс набрал три очка

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Баффало» со счетом 3:4.

В составе «Мэйпл Ливз» 3 (1+2) очка набрал Остон Мэттьюс.

После этого матча «Торонто» с 88 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Баффало» с 71 очком — на 10-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Баффало» — 3:4 (0:0, 2:1, 1:3)

Голы: Мэттьюс — 31 (Керфут, Марнер), 21:11 — 1:0. Ярнкрок — 15 (Марнер, Мэттьюс), 24:13 — 2:0. Куинн — 13 (Петерка, Пауэр), 34:58 — 2:1. Так — 29 (Томпсон, Пауэр), 43:39 — 2:2. Козенс — 26 (Стиллман, Петерка), 49:39 — 2:3. Так — 30 (бол., Скиннер, Козенс), 51:19 — 2:4. Нюландер — 35 (Мэттьюс), 58:58 — 3:4.

Вратари: Мюррей (56:15) — Андерсон.Штраф: 6 — 2.

Броски: 28 (12+3+13) — 29 (3+17+9).

Наши: — - Любушкин (15.36/1/0).

14 марта. Торонто. Scotiabank Arena. 18 688 зрителей.