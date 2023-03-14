«Торонто» уступил «Баффало», Мэттьюс набрал три очка
«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Баффало» со счетом 3:4.
В составе «Мэйпл Ливз» 3 (1+2) очка набрал Остон Мэттьюс.
После этого матча «Торонто» с 88 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Баффало» с 71 очком — на 10-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Баффало» — 3:4 (0:0, 2:1, 1:3)
Голы: Мэттьюс — 31 (Керфут, Марнер), 21:11 — 1:0. Ярнкрок — 15 (Марнер, Мэттьюс), 24:13 — 2:0. Куинн — 13 (Петерка, Пауэр), 34:58 — 2:1. Так — 29 (Томпсон, Пауэр), 43:39 — 2:2. Козенс — 26 (Стиллман, Петерка), 49:39 — 2:3. Так — 30 (бол., Скиннер, Козенс), 51:19 — 2:4. Нюландер — 35 (Мэттьюс), 58:58 — 3:4.
Вратари: Мюррей (56:15) — Андерсон.Штраф: 6 — 2.
Броски: 28 (12+3+13) — 29 (3+17+9).
Наши: — - Любушкин (15.36/1/0).
14 марта. Торонто. Scotiabank Arena. 18 688 зрителей.
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Сиэтл – Даллас
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|98
|
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Никита Кучеров
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|95
|И
|Г
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|67
|55
|
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Бостон
|65
|46
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|43
|И
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|1.89
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