«Торонто» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» на выезде обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

В составе нью-йоркской команды дубль оформил Бо Хорват, еще по голу забили Максим Цыплаков, Жан-Габриэль Пажо, Исая Джордж и Мэтью Барзал.

За «Мэйпл Лифс» две шайбы забросил Вильям Нюландер, также голом отметился Бобби МакМанн.

«Айлендерс» набрали 33 очка и идут 11-ми в Восточной конференции, «Торонто» с 44 очками занимает 3-е место.