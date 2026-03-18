«Торонто» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» победили «Торонто» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Российский голкипер гостей Илья Сорокин сделал 26 сэйвов в этой игре.

«Айлендерс» набрали 83 очка в 68 матчах и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торонто» располагается на 14-й строчке с 70 очками в 69 играх.

«Айлендерс» 20 марта на выезде сыграют с «Оттавой», а «Торонто» 21 марта примет «Каролину».

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