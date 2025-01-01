«Торонто» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» переиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

«Торонто» набрал 48 очков в 38 играх и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Айлендерс» с 35 очками в 38 играх идут на 13-й строчке.