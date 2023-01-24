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Сегодня, 05:33

«Торонто» обыграл «Айлендерс», у Самсонова 31 сейв и результативный пас

Сергей Разин
корреспондент
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24 января. «Торонто» — «Айлендерс» (5:2).
Фото USA Today Sports

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Айлендерс» со счетом 5:2.

В составе «Мэйпл Ливз» 4 (2+2) очка набрал Вильям Нюландер, 2 (1+1) очка у Джона Тавареса, еще по шайбе забросили Калле Ярнкрок и Остон Мэттьюс, вратарь Илья Самсонов отразил 31 бросок и сделал результативную передачу. У «островитян» дубль оформил Андрес Ли, вратарь Илья Сорокин сделал 33 сейва.

После этого матча «Торонто» с 66 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Айлендерс» с 51 очком — на девятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Айлендерс» — 5:2 (0:1, 4:1, 1:0)

Голы: Ли — 16 (Нельсон, Ахо), 19:37 — 0:1. Нюландер — 25 (Таварес, Джиордано), 25:07 — 1:1. Ли — 17 (Палмиери, Барзал), 26:18 — 1:2. Таварес — 21 (бол., Нюландер, Самсонов), 27:53 — 2:2. Ярнкрок — 11 (Нюландер, Холл), 29:33 — 3:2. Нюландер — 26, 36:32 — 4:2. Мэттьюс — 25 (Холл), 47:44 — 5:2.

Нереализованный буллит: Бантинг (Торонто), 35:24.

Вратари: Самсонов — Сорокин.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 39 (6+22+11) — 33 (13+10+10).

Наши: — - Романов (22.23/3/0).

24 января. Торонто. Scotiabank Arena. 18514 зрителей.

НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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2 Нью-Джерси 46 30 16 64
3 Рейнджерс 47 26 21 59
4 Вашингтон 49 25 24 56
5 Питтсбург 46 23 23 54
6 Айлендерс 49 23 26 51
7 Филадельфия 48 20 28 47
8 Коламбус 46 14 32 30
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 46 37 9 78
2 Торонто 48 29 19 66
3 Тампа-Бэй 45 29 16 59
4 Флорида 49 23 26 51
5 Баффало 45 23 22 49
6 Детройт 45 19 26 46
7 Оттава 46 20 26 43
8 Монреаль 47 20 27 43
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 48 31 17 63
2 Даллас 48 28 20 63
3 Миннесота 45 25 20 54
4 Колорадо 45 25 20 53
5 Нэшвилл 46 22 24 50
6 Сент-Луис 47 23 24 49
7 Аризона 47 15 32 35
8 Чикаго 45 14 31 32
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2 Сиэтл 46 27 19 59
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4 Эдмонтон 48 27 21 57
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6 Ванкувер 46 18 28 39
7 Сан-Хосе 48 14 34 37
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Торонто – Айлендерс
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24.01 03:00
Рейнджерс – Флорида
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24.01 04:30
Даллас – Баффало
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