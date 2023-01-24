«Торонто» обыграл «Айлендерс», у Самсонова 31 сейв и результативный пас

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Айлендерс» со счетом 5:2.

В составе «Мэйпл Ливз» 4 (2+2) очка набрал Вильям Нюландер, 2 (1+1) очка у Джона Тавареса, еще по шайбе забросили Калле Ярнкрок и Остон Мэттьюс, вратарь Илья Самсонов отразил 31 бросок и сделал результативную передачу. У «островитян» дубль оформил Андрес Ли, вратарь Илья Сорокин сделал 33 сейва.

После этого матча «Торонто» с 66 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Айлендерс» с 51 очком — на девятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Айлендерс» — 5:2 (0:1, 4:1, 1:0)

Голы: Ли — 16 (Нельсон, Ахо), 19:37 — 0:1. Нюландер — 25 (Таварес, Джиордано), 25:07 — 1:1. Ли — 17 (Палмиери, Барзал), 26:18 — 1:2. Таварес — 21 (бол., Нюландер, Самсонов), 27:53 — 2:2. Ярнкрок — 11 (Нюландер, Холл), 29:33 — 3:2. Нюландер — 26, 36:32 — 4:2. Мэттьюс — 25 (Холл), 47:44 — 5:2.

Нереализованный буллит: Бантинг (Торонто), 35:24.

Вратари: Самсонов — Сорокин.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 39 (6+22+11) — 33 (13+10+10).

Наши: — - Романов (22.23/3/0).

24 января. Торонто. Scotiabank Arena. 18514 зрителей.