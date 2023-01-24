«Торонто» обыграл «Айлендерс», у Самсонова 31 сейв и результативный пас
«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Айлендерс» со счетом 5:2.
В составе «Мэйпл Ливз» 4 (2+2) очка набрал Вильям Нюландер, 2 (1+1) очка у Джона Тавареса, еще по шайбе забросили Калле Ярнкрок и Остон Мэттьюс, вратарь Илья Самсонов отразил 31 бросок и сделал результативную передачу. У «островитян» дубль оформил Андрес Ли, вратарь Илья Сорокин сделал 33 сейва.
После этого матча «Торонто» с 66 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Айлендерс» с 51 очком — на девятой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Айлендерс» — 5:2 (0:1, 4:1, 1:0)
Голы: Ли — 16 (Нельсон, Ахо), 19:37 — 0:1. Нюландер — 25 (Таварес, Джиордано), 25:07 — 1:1. Ли — 17 (Палмиери, Барзал), 26:18 — 1:2. Таварес — 21 (бол., Нюландер, Самсонов), 27:53 — 2:2. Ярнкрок — 11 (Нюландер, Холл), 29:33 — 3:2. Нюландер — 26, 36:32 — 4:2. Мэттьюс — 25 (Холл), 47:44 — 5:2.
Нереализованный буллит: Бантинг (Торонто), 35:24.
Вратари: Самсонов — Сорокин.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 39 (6+22+11) — 33 (13+10+10).
Наши: — - Романов (22.23/3/0).
24 января. Торонто. Scotiabank Arena. 18514 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|46
|29
|17
|66
|2
|Нью-Джерси
|46
|30
|16
|64
|3
|Рейнджерс
|47
|26
|21
|59
|4
|Вашингтон
|49
|25
|24
|56
|5
|Питтсбург
|46
|23
|23
|54
|6
|Айлендерс
|49
|23
|26
|51
|7
|Филадельфия
|48
|20
|28
|47
|8
|Коламбус
|46
|14
|32
|30
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|46
|37
|9
|78
|2
|Торонто
|48
|29
|19
|66
|3
|Тампа-Бэй
|45
|29
|16
|59
|4
|Флорида
|49
|23
|26
|51
|5
|Баффало
|45
|23
|22
|49
|6
|Детройт
|45
|19
|26
|46
|7
|Оттава
|46
|20
|26
|43
|8
|Монреаль
|47
|20
|27
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|48
|31
|17
|63
|2
|Даллас
|48
|28
|20
|63
|3
|Миннесота
|45
|25
|20
|54
|4
|Колорадо
|45
|25
|20
|53
|5
|Нэшвилл
|46
|22
|24
|50
|6
|Сент-Луис
|47
|23
|24
|49
|7
|Аризона
|47
|15
|32
|35
|8
|Чикаго
|45
|14
|31
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|48
|29
|19
|60
|2
|Сиэтл
|46
|27
|19
|59
|3
|Лос-Анджелес
|49
|26
|23
|58
|4
|Эдмонтон
|48
|27
|21
|57
|5
|Калгари
|47
|22
|25
|53
|6
|Ванкувер
|46
|18
|28
|39
|7
|Сан-Хосе
|48
|14
|34
|37
|8
|Анахайм
|47
|13
|34
|31
|24.01
|00:00
|
Торонто – Айлендерс
|5 : 2
|24.01
|03:00
|
Рейнджерс – Флорида
|6 : 2
|24.01
|04:30
|
Даллас – Баффало
|- : -
|24.01
|05:30
|
Калгари – Коламбус
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|48
|88
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|46
|73
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|45
|66
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|48
|40
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|46
|36
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|45
|32
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|30
|1.82
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|21
|2.15
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|35
|2.20