«Торонто» без Мэттьюса обыграл «Айлендерс», Сорокин отразил 33 броска

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Айлендерс» со счетом 4:2.

В составе «Мэйпл Ливз» отличились Митч Марнер, Пьер Энгвалл, Вильям Нюландер и Давид Кампф, Остон Мэттьюс из-за повреждения пропускал матч. У «островитян» шайбы забросили Энтони Бовилье и Джош Бэйли.

После этого матча «Торонто» со 106 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Айлендерс» с 79 очками расположились на девятой строчке и потеряли шансы на плей-офф.