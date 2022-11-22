Шайба Бовилье в овертайме принесла «Айлендерс» победу над «Торонто»

«Айлендерс» обыграли «Торонто» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

В основное время у «островитян» отличились Ноа Добсон и Джош Бэйли, у «Мэйпл Лифс» — Джон Таварес и Остон Мэттьюс. Автором победной шайбы в овертайме стал форвард «Айлендерс» Энтони Бовилье.

Российский защитник команды из Нью-Йорка Александр Романов провел на льду 22 минуты и 45 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0».

«Айлендерс» занимают пятое место в таблице Восточной конференции с 24 очками в 20 матчах. «Торонто» идет на третьей строчке с 25 очками в 20 играх.

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«Торонто» — «Айлендерс» — 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)

Голы: Добсон — 6 (Ахо, Барзал), 15:21 — 0:1. Таварес — 11 (бол., Нюландер, Марнер), 24:49 — 1:1. Мэттьюс — 9 (Лильегрен, Сандин), 34:06 — 2:1. Бэйли — 4, 57:02 — 2:2. Бовилье — 4 (Нельсон, Добсон), 61:56 — 2:3.

Вратари: Челльгрен — Сорокин.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 32 (9+13+10+0) — 24 (7+8+7+2).

Наши: — - Романов (22.45/0/0).

22 ноября. Торонто. Scotiabank Arena. 18494 зрителя.