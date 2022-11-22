Шайба Бовилье в овертайме принесла «Айлендерс» победу над «Торонто»
«Айлендерс» обыграли «Торонто» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.
В основное время у «островитян» отличились Ноа Добсон и Джош Бэйли, у «Мэйпл Лифс» — Джон Таварес и Остон Мэттьюс. Автором победной шайбы в овертайме стал форвард «Айлендерс» Энтони Бовилье.
Российский защитник команды из Нью-Йорка Александр Романов провел на льду 22 минуты и 45 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0».
«Айлендерс» занимают пятое место в таблице Восточной конференции с 24 очками в 20 матчах. «Торонто» идет на третьей строчке с 25 очками в 20 играх.
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«Торонто» — «Айлендерс» — 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)
Голы: Добсон — 6 (Ахо, Барзал), 15:21 — 0:1. Таварес — 11 (бол., Нюландер, Марнер), 24:49 — 1:1. Мэттьюс — 9 (Лильегрен, Сандин), 34:06 — 2:1. Бэйли — 4, 57:02 — 2:2. Бовилье — 4 (Нельсон, Добсон), 61:56 — 2:3.
Вратари: Челльгрен — Сорокин.
Штраф: 11 — 13.
Броски: 32 (9+13+10+0) — 24 (7+8+7+2).
Наши: — - Романов (22.45/0/0).
22 ноября. Торонто. Scotiabank Arena. 18494 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|19
|16
|3
|32
|2
|Каролина
|19
|10
|9
|24
|3
|Айлендерс
|20
|12
|8
|24
|4
|Рейнджерс
|19
|9
|10
|22
|5
|Питтсбург
|19
|9
|10
|21
|6
|Филадельфия
|19
|7
|12
|18
|7
|Вашингтон
|20
|7
|13
|17
|8
|Коламбус
|18
|7
|11
|15
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|19
|17
|2
|34
|2
|Торонто
|20
|10
|10
|25
|3
|Тампа-Бэй
|19
|11
|8
|23
|4
|Детройт
|18
|9
|9
|22
|5
|Флорида
|19
|9
|10
|20
|6
|Монреаль
|18
|9
|9
|19
|7
|Баффало
|18
|7
|11
|14
|8
|Оттава
|17
|6
|11
|13
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|18
|11
|7
|24
|2
|Виннипег
|17
|11
|6
|23
|3
|Колорадо
|16
|10
|6
|21
|4
|Сент-Луис
|17
|9
|8
|18
|5
|Нэшвилл
|18
|8
|10
|18
|6
|Миннесота
|18
|8
|10
|18
|7
|Чикаго
|18
|6
|12
|15
|8
|Аризона
|16
|6
|10
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|19
|14
|5
|29
|2
|Лос-Анджелес
|21
|11
|10
|24
|3
|Сиэтл
|18
|10
|8
|23
|4
|Калгари
|18
|9
|9
|20
|5
|Эдмонтон
|19
|10
|9
|20
|6
|Ванкувер
|18
|6
|12
|15
|7
|Сан-Хосе
|20
|6
|14
|15
|8
|Анахайм
|18
|5
|13
|11
|22.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Эдмонтон
|5 : 2
|22.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Бостон
|3 : 5
|22.11
|03:00
|
Филадельфия – Калгари
|2 : 5
|22.11
|03:30
|
Виннипег – Каролина
|4 : 3 ОТ
|22.11
|03:30
|
Торонто – Айлендерс
|2 : 3 ОТ
|22.11
|04:00
|
Нэшвилл – Аризона
|- : -
|22.11
|04:00
|
Сент-Луис – Анахайм
|- : -
|22.11
|04:30
|
Даллас – Колорадо
|- : -
|22.11
|06:30
|
Ванкувер – Вегас
|- : -
|22.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Оттава
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|18
|34
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|18
|30
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|20
|28
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|18
|16
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|18
|13
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|18
|12
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|14
|1.89
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|13
|2.07
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|11
|2.09