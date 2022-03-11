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Сегодня, 06:06

«Аризона» в овертайме победила «Торонто»

Роман Шишов
Корреспондент

«Аризона» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Торонто» со счетом 5:4. Дубль и победная шайба (в овертайме) на счету Джейкоба Чичрана.

В составе «Торонто» одну из шайб забросил лидер гонки снайперов НХЛ Остон Мэттьюс.

«Аризона» занимает 15-е место в таблице Западной конференции. «Торонто» — четвертый на «Востоке».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Аризона» — 4:5 ОТ (0:2, 1:2, 3:0, 0:1)

Голы: Гальченюк — 5 (Нэш, Майо), 2:09 — 0:1. Чикран — 6 (Кессел, Гальченюк), 4:21 — 0:2. Бойд — 12 (Келлер, Шмальц), 21:08 — 0:3. Энгвалль — 10 (Керфут, Лильегрен), 24:55 — 1:3. Фишер — 5 (Крауз, Маччелли), 31:57 — 1:4. Керфут — 10 (Броди, Нюландер), 43:38 — 2:4. Мэттьюс — 44 (Бантинг), 48:07 — 3:4. Нюландер — 24 (Керфут), 48:17 — 4:4. Чикран — 7 (Маччелли), 62:17 — 4:5.

Вратари: Мразек (Челльгрен, 31:57, 62:17) — Уэджвуд (62:17).

Штраф: 2 — 0.

Броски: 38 (8+11+18+1) — 23 (7+9+5+2).

Наши: Любушкин (16.45/0/-1), Михеев (14.10/2/0) — -.

11 марта. Торонто. Scotiabank Arena. 17351 зритель.

ХК Аризона Койотс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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2 Питтсбург 58 34 24 77
3 Рейнджерс 58 36 22 77
4 Вашингтон 59 31 28 72
5 Коламбус 58 28 30 59
6 Айлендерс 54 22 32 52
7 Нью-Джерси 58 21 37 47
8 Филадельфия 57 18 39 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 58 40 18 85
2 Тампа-Бэй 56 37 19 80
3 Торонто 58 37 21 79
4 Бостон 58 35 23 75
5 Детройт 58 24 34 55
6 Оттава 57 21 36 47
7 Баффало 59 19 40 46
8 Монреаль 57 15 42 37
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 59 41 18 87
2 Сент-Луис 57 33 24 73
3 Миннесота 56 34 22 71
4 Нэшвилл 57 33 24 70
5 Даллас 56 32 24 67
6 Виннипег 58 26 32 62
7 Чикаго 59 21 38 50
8 Аризона 57 18 39 40
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 56 34 22 75
2 Лос-Анджелес 58 32 26 71
3 Вегас 59 32 27 68
4 Эдмонтон 58 31 27 66
5 Ванкувер 58 29 29 64
6 Анахайм 60 27 33 63
7 Сан-Хосе 56 24 32 55
8 Сиэтл 60 17 43 40
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Баффало – Вегас
 3 : 1
11.03 03:00
Бостон – Чикаго
 4 : 3
11.03 03:00
Детройт – Миннесота
 5 : 6 Б
11.03 03:00
Каролина – Колорадо
 2 : 0
11.03 03:00
Нью-Джерси – Виннипег
 1 : 2
11.03 03:00
Оттава – Сиэтл
 4 : 3 ОТ
11.03 03:00
Торонто – Аризона
 4 : 5 ОТ
11.03 03:00
Флорида – Филадельфия
 6 : 3
11.03 03:30
Айлендерс – Коламбус
 6 : 0
11.03 04:00
Нэшвилл – Анахайм
 4 : 1
11.03 04:00
Сент-Луис – Рейнджерс
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Калгари – Тампа-Бэй
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