«Аризона» в овертайме победила «Торонто»

«Аризона» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Торонто» со счетом 5:4. Дубль и победная шайба (в овертайме) на счету Джейкоба Чичрана.

В составе «Торонто» одну из шайб забросил лидер гонки снайперов НХЛ Остон Мэттьюс.

«Аризона» занимает 15-е место в таблице Западной конференции. «Торонто» — четвертый на «Востоке».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Аризона» — 4:5 ОТ (0:2, 1:2, 3:0, 0:1)

Голы: Гальченюк — 5 (Нэш, Майо), 2:09 — 0:1. Чикран — 6 (Кессел, Гальченюк), 4:21 — 0:2. Бойд — 12 (Келлер, Шмальц), 21:08 — 0:3. Энгвалль — 10 (Керфут, Лильегрен), 24:55 — 1:3. Фишер — 5 (Крауз, Маччелли), 31:57 — 1:4. Керфут — 10 (Броди, Нюландер), 43:38 — 2:4. Мэттьюс — 44 (Бантинг), 48:07 — 3:4. Нюландер — 24 (Керфут), 48:17 — 4:4. Чикран — 7 (Маччелли), 62:17 — 4:5.

Вратари: Мразек (Челльгрен, 31:57, 62:17) — Уэджвуд (62:17).

Штраф: 2 — 0.

Броски: 38 (8+11+18+1) — 23 (7+9+5+2).

Наши: Любушкин (16.45/0/-1), Михеев (14.10/2/0) — -.

11 марта. Торонто. Scotiabank Arena. 17351 зритель.