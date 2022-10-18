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Сегодня, 04:59

«Торонто» дома уступил «Аризоне», Самсонов остался в запасе

Сергей Разин
корреспондент
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«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Аризоне» со счетом 2:4.

В составе «Мэйпл Ливз» отличились Вильям Нюландер и Митч Марнер, у «Койотс» шайбы забросили Ник Ритчи, Кристиан Фишер, Шейн Гостисбехер и Лоусон Крауз. Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов остался в запасе.

В другом матче игрового дня «Детройт» в овертайме уступил «Лос-Анджелесу (4:5).

В следующем матче «Торонто» 21 октября сыграет с «Далласом», «Аризона» в этот же день встретится с «Монреалем».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Аризона» — 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Голы: Ритчи — 3 (бол., Гостисбеер, Мозер), 19:34 — 0:1. Фишер — 1 (Бьюгстад), 28:30 — 0:2. Нюландер — 3 (бол., Таварес, Райлли), 52:54 — 1:2. Марнер — 1, 53:18 — 2:2. Гостисбеер — 2 (бол., Келлер, Ритчи), 58:27 — 2:3. Крауз — 1 (п.в., Фишер), 59:49 — 2:4.

Вратари: Челльгрен (59:06) — Веймелка.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 28 (5+8+15) — 19 (4+9+6).

Наши: — .

18 октября. Торонто. Scotiabank Arena. 18346 зрителей.

«Детройт» — «Лос-Анджелес» — 4:5 ОТ (1:2, 1:1, 2:1, 0:1)

Голы: Эрне — 1 (Сутер, Мяяття), 4:26 — 1:0. Виларди — 3 (Иафалло, Даути), 4:45 — 1:1. Кемпе — 4 (Фиала, Копитар), 14:40 — 1:2. Перрон — 2 (Кубалик, Мяяття), 29:15 — 2:2. Дано — 1 (Мур, Дурзи), 36:18 — 2:3. Перрон — 3 (бол., Гронек, Сундквист), 51:14 — 3:3. Копитар — 1 (Кемпе, Фиала), 53:16 — 3:4. Сундквист — 1 (Перрон, Кубалик), 59:19 — 4:4. Дано — 2 (Мур), 61:12 — 4:5.

Вратари: Хуссо — Куик.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 33 (11+12+9+1) — 36 (11+10+14+1).

Наши: — .

18 октября. Детройт. Little Caesars Arena. 15919 зрителей

НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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