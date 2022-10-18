«Торонто» дома уступил «Аризоне», Самсонов остался в запасе
«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Аризоне» со счетом 2:4.
В составе «Мэйпл Ливз» отличились Вильям Нюландер и Митч Марнер, у «Койотс» шайбы забросили Ник Ритчи, Кристиан Фишер, Шейн Гостисбехер и Лоусон Крауз. Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов остался в запасе.
В другом матче игрового дня «Детройт» в овертайме уступил «Лос-Анджелесу (4:5).
В следующем матче «Торонто» 21 октября сыграет с «Далласом», «Аризона» в этот же день встретится с «Монреалем».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Аризона» — 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
Голы: Ритчи — 3 (бол., Гостисбеер, Мозер), 19:34 — 0:1. Фишер — 1 (Бьюгстад), 28:30 — 0:2. Нюландер — 3 (бол., Таварес, Райлли), 52:54 — 1:2. Марнер — 1, 53:18 — 2:2. Гостисбеер — 2 (бол., Келлер, Ритчи), 58:27 — 2:3. Крауз — 1 (п.в., Фишер), 59:49 — 2:4.
Вратари: Челльгрен (59:06) — Веймелка.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 28 (5+8+15) — 19 (4+9+6).
Наши: — .
18 октября. Торонто. Scotiabank Arena. 18346 зрителей.
«Детройт» — «Лос-Анджелес» — 4:5 ОТ (1:2, 1:1, 2:1, 0:1)
Голы: Эрне — 1 (Сутер, Мяяття), 4:26 — 1:0. Виларди — 3 (Иафалло, Даути), 4:45 — 1:1. Кемпе — 4 (Фиала, Копитар), 14:40 — 1:2. Перрон — 2 (Кубалик, Мяяття), 29:15 — 2:2. Дано — 1 (Мур, Дурзи), 36:18 — 2:3. Перрон — 3 (бол., Гронек, Сундквист), 51:14 — 3:3. Копитар — 1 (Кемпе, Фиала), 53:16 — 3:4. Сундквист — 1 (Перрон, Кубалик), 59:19 — 4:4. Дано — 2 (Мур), 61:12 — 4:5.
Вратари: Хуссо — Куик.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 33 (11+12+9+1) — 36 (11+10+14+1).
Наши: — .
18 октября. Детройт. Little Caesars Arena. 15919 зрителей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|4
|3
|1
|6
|2
|Питтсбург
|3
|2
|1
|5
|3
|Филадельфия
|2
|2
|0
|4
|4
|Каролина
|2
|2
|0
|4
|5
|Вашингтон
|4
|2
|2
|4
|6
|Айлендерс
|2
|1
|1
|2
|7
|Нью-Джерси
|2
|0
|2
|0
|8
|Коламбус
|3
|0
|3
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|3
|3
|0
|6
|2
|Детройт
|3
|2
|1
|5
|3
|Флорида
|3
|2
|1
|4
|4
|Монреаль
|4
|2
|2
|4
|5
|Торонто
|4
|2
|2
|4
|6
|Баффало
|2
|1
|1
|2
|7
|Тампа-Бэй
|3
|1
|2
|2
|8
|Оттава
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|2
|2
|0
|4
|2
|Колорадо
|3
|2
|1
|4
|3
|Нэшвилл
|4
|2
|2
|4
|4
|Сент-Луис
|1
|1
|0
|2
|5
|Виннипег
|1
|1
|0
|2
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|2
|7
|Аризона
|3
|1
|2
|2
|8
|Миннесота
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
|Калгари
|2
|2
|0
|4
|3
|Лос-Анджелес
|4
|2
|2
|4
|4
|Сиэтл
|3
|1
|2
|3
|5
|Эдмонтон
|2
|1
|1
|2
|6
|Анахайм
|3
|1
|2
|2
|7
|Ванкувер
|3
|0
|3
|0
|8
|Сан-Хосе
|4
|0
|4
|0
|18.10
|02:00
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Бостон – Флорида
|5 : 3
|18.10
|02:00
|
Вашингтон – Ванкувер
|6 : 4
|18.10
|02:00
|
Монреаль – Питтсбург
|3 : 2 ОТ
|18.10
|02:00
|
Рейнджерс – Анахайм
|6 : 4
|18.10
|02:00
|
Торонто – Аризона
|2 : 4
|18.10
|02:30
|
Детройт – Лос-Анджелес
|4 : 5 ОТ
|18.10
|03:00
|
Миннесота – Колорадо
|3 : 6
|18.10
|03:30
|
Даллас – Виннипег
|4 : 1
|18.10
|05:00
|
Сиэтл – Каролина
|- : -
|И
|О
|
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Сидни Кросби
Питтсбург
|2
|6
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|3
|6
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|2
|5
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|4
|4
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|3
|4
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|2
|4
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|2
|1.00
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|1
|1.00