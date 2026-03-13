«Торонто» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Анахайм» проиграл «Торонто» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:6.

У гостей заброшенными шайбами отметились Каттер Готье, Иан Мур, Алекс Киллорн и Павел Минтюков. У хозяев отличились Матиас Маччелли, Остон Мэттьюс, Джон Таварес, Вильям Нюландер, Бенуа-Оливье Гру и Мэттью Найз.

«Торонто» прервал серию из восьми поражений подряд. Он занимает 14-е место в таблице Восточной конференции с 67 очками после 66 игр. «Анахайм» (75 очков после 65 встреч) располагается на четвертом месте в Западной конференции.

В следующем матче 15 марта «Торонто» сыграет в гостях с «Баффало». «Анахайм» 14 марта встретится на выезде с «Оттавой».

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