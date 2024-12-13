«Торонто» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Дакс» потерпели пятое поражение подряд.

«Торонто» набрал 38 очков в 29 матчах и идет на 3-м месте в Восточной конференции. «Анахайм» располагается на 14-й строчке в Западной конференции — 24 очка в 28 играх.