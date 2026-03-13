«Анахайм» проиграл «Торонто», Минтюков забросил одну шайбу

«Анахайм» выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. Игра проходила на «Скотиабанк Арене» в Торонто.

Российский защитник «Дакс» Павел Минтюков забил гол. Теперь у 22-летнего россиянина 18 (8+10) очков в 60 играх этого сезона.

Также у «уток» забили Каттер Готье, Иан Мур и Алекс Киллорн. У «Мэйпл Лифс» отличились Матиас Маччелли, Остон Мэттьюс, Джон Таварес, Вильям Нюландер, Бенуа-Оливье Гру и Мэттью Найз.

«Торонто» прервал серию поражений и с 67 очками в 66 матчах занимает 14-е место в Восточной конференции. «Анахайм» идет на четвертой строчке в Западной конференции — 75 очков в 65 играх.