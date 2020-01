Торнтон вышел на седьмое место в истории НХЛ по количеству голевых передач

«Питтсбург» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Сан-Хосе» — 2:3. В состсаве «акул» одной результативной передачей отметился Джо Торнтон. По этому показателю он вышел на седьмое место в истории лиги, опередив Адама Оутса (1079).

Not a bad way to start your fourth decade in the NHL.@SanJoseSharks forward Joe Thornton collected his 1,080th career regular-season assist to pass Adam Oates (1,079) for sole possession of seventh place on the League's all-time list. https://t.co/9gqdmWDszs #NHLStats pic.twitter.com/s26iIm8nfT