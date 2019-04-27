Нападающий "Сан-Хосе" Джо Торнтон, набравший 2 (1+1) очка в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против "Колорадо" (5:2, 1-0), стал 24-м игроком в истории, который достиг отметки 100 голевых передач в Кубке Стэнли.

На счету 39-летнего канадца 129 (29+100) очков в 167 кубковых матчах за карьеру.

В тройку лучших входят Уэйн Гретцки (260 передач в 208 матчах), Марк Мессье (186 в 236) и Рэй Бурк (139 в 214).

Среди действующих игроков только Сидни Кросби (120 в 164 матчах) и Евгений Малкин (105 в 162) преодолели эту отметку.