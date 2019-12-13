Торнтон провел 1600-й матч в НХЛ. Таких игроков всего двенадцать

Нападающий «Сан-Хосе» Джо Торнтон провел 1600-й матч в НХЛ, сообщает официальный Twitter лиги.

40-летний канадец вышел на лед в матче с «Рейнджерс» (3:6). Он стал 12-м игроком, который преодолел отметку в 1600 матчей.

Свою карьеру Торнтон начал в 1997 году. За это время форвард выступал за «Бостон» и «Сан-Хосе», дважды в локаут уезжая в швейцарский «Давос». В 1600 матчах НХЛ Торнтон набрал 1489 (413+1076) очков. В текущем сезоне на его счету 11 (0+11) очков в 33 играх.