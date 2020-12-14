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Торнтон покинет «Давос» и вернется в Канаду

16:45
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Нападающий Джо Торнтон покидает «Давос». Он вернется в Канаду, где будет готовиться к старту нового сезона НХЛ, сообщает сайт швейцарского клуба.

41-летний канадец успел провести за «Давос» 12 матчей и набрать 11 (5+6) очков. Напомним, что в межсезонье он подписал контракт до конца сезона с «Торонто».

В прошедшем регулярном чемпионате форвард провел 70 матчей, набрав 31 (7+24) очко при показателе полезности «-19». Всего в НХЛ на его счету 1636 матчей и 1509 (420+1089) очков.

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