Торнтон покинет «Давос» и вернется в Канаду

Нападающий Джо Торнтон покидает «Давос». Он вернется в Канаду, где будет готовиться к старту нового сезона НХЛ, сообщает сайт швейцарского клуба.

?? Thank you and goodbye!

Der Start in die @NHL-Saison r?ckt n?her, Big Joe bekam gestern Abend den «Marschbefehl» der @MapleLeafs und verl?sst in den n?chsten Stunden die ?? Richtung ??.

Uns bleibt nur THANK YOU zu sagen f?r die gemeinsame unglaubliche Zeit. F?r immer??!#HCD pic.twitter.com/i5IX0oa6BR — Hockey Club Davos (@HCDavos_off) December 14, 2020

41-летний канадец успел провести за «Давос» 12 матчей и набрать 11 (5+6) очков. Напомним, что в межсезонье он подписал контракт до конца сезона с «Торонто».

В прошедшем регулярном чемпионате форвард провел 70 матчей, набрав 31 (7+24) очко при показателе полезности «-19». Всего в НХЛ на его счету 1636 матчей и 1509 (420+1089) очков.