Торнтон покинет «Давос» и вернется в Канаду
16:45
Нападающий Джо Торнтон покидает «Давос». Он вернется в Канаду, где будет готовиться к старту нового сезона НХЛ, сообщает сайт швейцарского клуба.
41-летний канадец успел провести за «Давос» 12 матчей и набрать 11 (5+6) очков. Напомним, что в межсезонье он подписал контракт до конца сезона с «Торонто».
В прошедшем регулярном чемпионате форвард провел 70 матчей, набрав 31 (7+24) очко при показателе полезности «-19». Всего в НХЛ на его счету 1636 матчей и 1509 (420+1089) очков.
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