"Сан-Хосе" одержал победу в пятом матче серии плей-офф НХЛ против "Колорадо" (2:1, 3-2).

В середине третьего периода форвард "акул" Джо Торнтон вступил в перепалку с голкипером "Колорадо" Филиппом Грубауэром, обменявшись тычками. Судьи и игроки "лавин" успешно погасили конфликт, не позволив 39-летнему канадцу и 27-летнему немцу устроить драку.

По итогам эпизода главные арбитры зафиксировали нарушение со стороны защитника "Колорадо" Никиты Задорова за грубость против Торнтона.

Шестой матч между "Сан-Хосе" и "Колорадо" состоится 7 мая.