Торнтон намерен провести еще один сезон в НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе» Джо Торнтон заявил, что не собирается завершать карьеру. Однако он пока не торопиться подписывать новый контракт с клубом, сообщает в Twitter журналист Пьер Лебрюн.

41-летний канадец даже может начать сезон в Швейцарии в составе «Давоса».

В прошедшем регулярном чемпионате центрфорвард провел 70 матчей, набрав в них 31 (7+24) очко при показателе полезности «минус 19». Всего в НХЛ нападающий сыграл 1636 матчей и набрал 1509 (420+1089) очков.