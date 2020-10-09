Торнтон намерен провести еще один сезон в НХЛ
18:19
Нападающий «Сан-Хосе» Джо Торнтон заявил, что не собирается завершать карьеру. Однако он пока не торопиться подписывать новый контракт с клубом, сообщает в Twitter журналист Пьер Лебрюн.
41-летний канадец даже может начать сезон в Швейцарии в составе «Давоса».
В прошедшем регулярном чемпионате центрфорвард провел 70 матчей, набрав в них 31 (7+24) очко при показателе полезности «минус 19». Всего в НХЛ нападающий сыграл 1636 матчей и набрал 1509 (420+1089) очков.
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