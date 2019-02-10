Торнтон – 9-й в истории НХЛ по количеству результативных передач

Нападающий "Сан-Хосе" Джо Торнтон отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтона"​ (5:2), доведя общее число своих голевых пасов в карьере до 1049, что позволило 39-летнему канадцу занять девятое место в списке лучших ассистентов американской лиги в истории.

Тем самым Торнтон догнал по этому показателю легендарного Горди Хоу и теперь с ним девятое место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ.

Лучшим ассистентом в истории НХЛ является Уэйн Гретцки​, за карьеру в НХЛ он записал на свой счет 1963 передачи.

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