Тони Деанджело подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс»

Экс-игрок СКА Тони Деанджело заключил однолетний контракт с «Нью-Йорк Айлендерс» на оставшуюся часть сезона 2024-2025 годов. Об этом клуб НХЛ сообщил в социальных сетях.

По информации инсайдера Франка Сервалли, сумма контракта составила 775 тысяч долларов.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ранее объяснил, что Деанджело покинул команду по семейным обстоятельствам. За несколько месяцев в клубе американец сыграл в 34 матчах и набрал 32 (6+26) очка.