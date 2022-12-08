Томпсон забросил четыре шайбы в первом периоде «Калгари» — «Баффало»

Нападающий «Баффало» Тэйг Томпсон оформил покер в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

Как сообщает пресс-служба лиги, 25-летний американец стал четвертым игроком в истории, которому удалось оформить покер в первом периоде.

Ранее забросить четыре шайбы за первый период в матче НХЛ удавалось Джо Мэлоуну в «Гамильтоне» (23 февраля 1921 года), Гранту Малви в «Чикаго» (2 марта 1982 года) и Питеру Бондру в «Вашингтоне» (5 февраля 1994 года).